В Таганроге две легковушки попали в аварию на улице С. Шило

11 ноября в Таганроге в конце рабочего дня произошла авария на улице Сергея Шило, в результате которой два легковых автомобиля получили механические повреждения.

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, авария случилась в пятом часу дня в районе дома № 202. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze не выполнил требование дорожного знака. Он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, за медицинской помощью никто не обращался.

Госавтоинспекция Таганрога призывает водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом женщина на Matiz насмерть сбила пожилую велосипедистку.

Фото Госавтоинспекции Таганрога