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В Таганроге разыскивают хулигана, сломавшего скамейку трамвайной остановки

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Компания «Таганрогский трамвай» просит помощи у таганрожцев в поиске хулигана, который сломал скамейку трамвайной остановки. Инцидент произошел 18 апреля около 11 часов дня на остановке «Комбайновый завод».

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«Просим всех, кто может опознать хулигана, связаться с нами по телефону в WhatsApp +7( 938) 116-98-87 с 8:00 до 18:00 в рабочие дни», — обращаются сотрудники компании к жителям города.

Подобные случаи вандализма, к сожалению, уже случались  в Таганроге. И благодаря помощи жителей личности вандалов были установлены.

«Надеемся, что и в этот раз мы сможем найти виновного и привлечь его к ответственности! — Давайте вместе беречь трамваи и инфраструктуру, чтобы город выглядел красивым и ухоженным! Проведите, пожалуйста, беседы со своими детьми, чтобы они бережно относились к своему и чужому имуществу!» — призывают в «Таганрогском трамвае».

Фото и видео: Telegram-канал «Таганрогского трамвая»

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Таганрогская правда

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