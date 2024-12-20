Главная » Новости Таганрога

В Таганроге ищут вандала, разбившего стекло на трамвайной остановке

На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

«Таганрогский трамвай» ищет неизвестного хулигана, который в августе 2024 года разбил стекло на остановочном комплексе у Нового вокзала.

Новости Таганрога

«16 августа в 12 часов ночи на остановке «Вокзал Таганрог 1» произошёл неприятный инцидент с порчей новеньких красивых остановок. Неизвестный вандал разбил стекло. Просим всех, кто может опознать хулигана, связаться с нами по телефону +7 938 116 9887», — обратилась команда «Таганрогского трамвая» к горожанам.

В сообщении отмечается, что уже несколько раз благодаря помощи таганрожцев личность нарушителей удавалось установить.

«Надеемся, что и в этот раз мы сможем вместе найти виновного и привлечь его к ответственности!», — подчеркнули в «Таганрогском трамвае» и рекомендовали родителям провести беседы с детьми, чтобы они бережно относились к своему и чужому имуществу.

Фото и видео «Таганрогского трамвая»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

вандал происшествия Таганрог Таганрогский трамвай
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru