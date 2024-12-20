В Таганроге ищут вандала, разбившего стекло на трамвайной остановке

«Таганрогский трамвай» ищет неизвестного хулигана, который в августе 2024 года разбил стекло на остановочном комплексе у Нового вокзала.

«16 августа в 12 часов ночи на остановке «Вокзал Таганрог 1» произошёл неприятный инцидент с порчей новеньких красивых остановок. Неизвестный вандал разбил стекло. Просим всех, кто может опознать хулигана, связаться с нами по телефону +7 938 116 9887», — обратилась команда «Таганрогского трамвая» к горожанам.

В сообщении отмечается, что уже несколько раз благодаря помощи таганрожцев личность нарушителей удавалось установить.

«Надеемся, что и в этот раз мы сможем вместе найти виновного и привлечь его к ответственности!», — подчеркнули в «Таганрогском трамвае» и рекомендовали родителям провести беседы с детьми, чтобы они бережно относились к своему и чужому имуществу.

Фото и видео «Таганрогского трамвая»