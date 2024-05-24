В Таганроге разыскивают 38-летнего жителя Беларуси

Мужчина отправился на заработки в Таганрог и с 11 мая 2024 года перестал выходить на связь. Родственники обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

Пропавший 38-летний Сергей Зубарь – житель города Петриков Гомельской области – нормального телосложения, рост 170 см. Имеет особую примету – татуировку в виде дракона на левом предплечье.

Если вам что-то известно об этом человеке, просьба сообщить по телефонам 102 или на «горячую линию» поисково-спасательного отряда «Витязь»: +375 (29) 154-59-18.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области полиция разыскивает 15-летнюю Есению Станкевич. 20 мая воспитанница Большелогского центра помощи детям Аксайского района ушла из учреждения и перестала выходить на связь.

На главной изображение от freepik