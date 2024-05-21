В Ростовской области пропала девочка-подросток

15-летняя Есения Станкевич ушла из Большелогского центра помощи детям.

В Аксайском районе Ростовской области объявлена в розыск несовершеннолетняя Станкевич Есения Аркадьевна, 08.08.2009 года рождения. Девочка 20 мая, около 8.30 покинула территорию Большелогского центра помощи детям (х. Большой Лог, ул. Советская, 73) и до настоящего времени не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Приметы пропавшего ребенка: рост 155-160, плотное телосложение, глаза темно-карие, волосы прямые, темные до поясницы, на вид 13-14 лет. Была одета: футболка черного цвета с белой надписью спереди, трико спортивное серого цвета, кроссовки белого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Есении Станкевич, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (86250)-7-10-04; 8 (86350)-5-40-49, либо 102.

Ранее сообщалось о том, что ушла из дома в Ростове 15-летняя Ангелина Богучарскова. Когда дочь не вернулась домой, ее мать забила тревогу и ночью 18 мая обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска отдела № 3 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону были организованы поисковые мероприятия. Правоохранители проверяли подъезды и подвалы многоквартирных домов, детские и спортивные площадки, опрашивали родственников и знакомых девочки, а также проверяли места возможного пребывания ребенка. К поискам ребенка подключались волонтеры отряда «Лиза Алерт Юг».

К счастью, полицейские нашли девочку, она жива и здорова и передана своей матери, с которой проведена профилактическая беседа. Мать девочки привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», сообщает донская полиция.

Фото: ГУ МВД по РО