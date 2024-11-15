В Таганроге разрабатываются биорадары для бесконтактной оценки состояния человека

Победитель трека «Наука» третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», ученый из Таганрога Анатолий Каляев, разрабатывает программный комплекс для бесконтактного определения психофизиологического состояния человека. Изобретение может быть использовано в авиации, промышленности, ядерной энергетике, медицине.

Анатолий Каляев — заведующий лабораторией НИИ многопроцессорных вычислительных систем им. академика А.В. Каляева Южного федерального университета. Вместе со своими коллегами ученый занимается разработкой программно-аппаратного комплекса для бесконтактного определения психофизиологического состояния человека на основе применения биорадаров. Биорадар — устройство, которое позволяет на расстоянии до нескольких метров определять частоту сердечных сокращений и дыхания, основываясь на использовании мобильной микромощной радиолокационной системы.

«На нашу работоспособность потенциально влияет множество факторов, неудивительно, что причиной крупнейших катастроф не раз становились человеческие ошибки. Разработка помогает контролировать состояние водителя, пилота, оператора АЭС и может применяться на любых объектах, где принципиально важно самочувствие сотрудника. Биорадар сигнализирует о признаках усталости, стресса, плохого самочувствия, что помогает предотвратить катастрофу. Кроме того, он может использоваться в поликлиниках в условиях эпидемий, потому что не требует прямого физического контакта медицинского работника с пациентом», — говорит Анатолий Каляев.

Биорадар позволяет непрерывно контролировать динамику изменений жизненно важных показателей, улавливая отраженные от поверхности внутренних органов волны диапазона 24-81 ГГц.

«Часто мы неадекватно оцениваем свое состояние. К примеру, водитель на трассе может не чувствовать усталости под влиянием эмоционального возбуждения, интереса к выполняемой работе, ответственности. Только у него все равно ухудшается функция внимания, снижается скорость реакции, что может привести к аварии. Биорадар на приборной панели просигнализирует — нужно сделать остановку и отдохнуть. Он удобен тем, что не требует ношения специальных устройств или постоянного взаимодействия с оборудованием», — добавил ученый.

Другими направлениями деятельности Анатолия Каляева в настоящее время являются системы автоматизированной обработки изображений и управления, высокопроизводительные распределенные вычислительные и управляющие системы, робототехника и создание бортовых вычислительных комплексов. Ученый дважды участвовал в конкурсе управленцев «Лидеры России», а в 2022 году с коллегами по треку «Наука» вошел в научное сообщество «Искра», участники которого проводят собственные конференции, семинары на базе научных конференций, сотрудничают с издательством «Наука».

«Мы стараемся поддерживать молодых ученых через различные проекты, так, в первой научно-практической конференции «Наука. Бизнес. Технологии» участвовали представители научного сообщества, бизнеса и государства. Результатом стала организация площадки, на которой бизнес может размещать запросы на технологические решения, а ученые — представлять свои разработки», — подчеркнул Анатолий Каляев.

Анатолий Каляев — доктор технических наук, автор более 70 публикаций в рецензируемых журналах. Представитель научной династии: его дед Анатолий Васильевич и отец Игорь Анатольевич Каляевы — академики РАН.

Конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.

Информация и фото предоставлены пресс-службой конкурса «Лидеры России»