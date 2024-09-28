В Таганроге разбили тарелку о штатив и приступили к съемкам фильма

28 сентября, как и планировалось, в нашем городе начались съемки военно-исторической драмы «Таганрог», рассказывающей о подвиге героев таганрогского подполья, боровшихся против фашистских захватчиков.

По старой традиции в первый день съемок разбивают о штатив камеры тарелку, на которой пишут имена участников съемочной группы. И каждый член команды забирает себе по кусочку. Считается, что правильно разбитая тарелка, принесет удачу создателям фильма.

«Уверен, что фильм обязательно получится, потому все причастные к его созданию искренне любят свое дело. Картина будет о важном. О том, что никому и никогда не надо забывать. Это наша история и наша память о людях, которые ценой свой жизни заплатили за мир и спасение Родины», — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Напомним, что фильм создается в рамках проекта «Без срока давности». Он будет состоять из восьми серий и планируется к показу в 2025 году. Режиссер фильма, уроженец Ростовской области, Армен Назикян. В съемках будут задействованы более 760 человек. Это не только известные российские актеры, но и артисты театров Ростова и Таганрога.

Фото t.me/Fateev