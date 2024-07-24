В Таганроге расчищают русло балки Малая Черепаха

В Таганроге продолжается расчистка балки Малая Черепаха, сообщает МКУ «Благоустройство».
Сейчас работы по очистке русла ведутся в районе дома № 4 на улице Амвросиевской. Рабочие убирают скопившийся мусор, чтобы улучшить сток ливневых вод.
До этого уже было расчищено русло от 4-го переулка до выпуска в Таганрогский залив. А также в районе пересечения переулка 2-го Кожевенного и улицы Социалистической и на улице Штыба.
Ранее мы рассказали, что Таганрог попал в число аутсайдеров по покосу травы.
Фото МКУ «Благоустройство»
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