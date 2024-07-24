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В Таганроге расчищают русло балки Малая Черепаха

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В Таганроге продолжается расчистка балки Малая Черепаха, сообщает МКУ «Благоустройство».

#ЖКХ

Сейчас работы по очистке русла ведутся в районе дома № 4 на улице Амвросиевской. Рабочие убирают скопившийся мусор, чтобы улучшить сток ливневых вод.

До этого уже было расчищено русло от 4-го переулка до выпуска в Таганрогский залив. А также в районе пересечения переулка 2-го Кожевенного и улицы Социалистической и на улице Штыба.

Ранее мы рассказали, что  Таганрог попал в число аутсайдеров по покосу травы.

Фото МКУ «Благоустройство»

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балка Малая Черепаха ЖКХ новости Таганрог
Таганрогская правда
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