В Таганроге расчищают русло балки Малая Черепаха

В Таганроге продолжается расчистка балки Малая Черепаха, сообщает МКУ «Благоустройство».

Сейчас работы по очистке русла ведутся в районе дома № 4 на улице Амвросиевской. Рабочие убирают скопившийся мусор, чтобы улучшить сток ливневых вод.

До этого уже было расчищено русло от 4-го переулка до выпуска в Таганрогский залив. А также в районе пересечения переулка 2-го Кожевенного и улицы Социалистической и на улице Штыба.

Ранее мы рассказали, что Таганрог попал в число аутсайдеров по покосу травы.

Фото МКУ «Благоустройство»