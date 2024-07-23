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Таганрог попал в число аутсайдеров по покосу травы

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Таганрог снова попал в число городов, где составлено больше всего административных протоколов за несвоевременный покос травы, сообщает официальный портал донского правительства.

#ЖКХ

С мая нынешнего года сотрудниками областной административной инспекции уже возбуждено 540 административных дел за несвоевременный покос сорной растительности. Вместе с Таганрогом в число отстающих попали Ростов, Волгодонск, Аксайский, Мясниковский и Сальский районы.

В конце июля — начале августа начинается пора цветения карантинного сорняка — амброзии, чья пыльца доставляет массу неудобств жителям области. Начинать борьбу с амброзией нужно уже сейчас. Если сорная растительность располагается на территории, прилегающей к магазинам или различным предприятиям, то выкосить её — дело собственников. Бороться с сорняками на придомовых территориях многоквартирных домов — задача ТСЖ или управляющих компаний. В частном секторе косить траву должны собственники домов.

Непринятие мер по покосу травы – это нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов, за которое грозит административная ответственность — предупреждение или административный штраф. Кстати, нескошенная сорная трава – повод для того, чтобы подать жалобу. Для начала – в местную администрацию. Если не будет реакции, следует обратиться в Россельхознадзор или в областную Административную инспекцию.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге более тонны рыбацких сетей убрали волонтеры во время субботника на Богудонии.

Фото donland.ru

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ЖКХ новости покос травы Таганрог
Таганрогская правда
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