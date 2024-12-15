В Таганроге действует около 12,5 тысячи субъектов МСП

Рост субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и ИП за 10 месяцев 2024 года превысил в Таганроге 100 %. Число самозанятых выросло на 188 %.

В Таганроге поддержка и развитие малого и среднего бизнеса проводятся в соответствии с подпрограммой «Малое и среднее предпринимательство. Инновации» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Особый акцент в 2024 году был сделан на развитие и поддержку молодежного технологического предпринимательства.

«В городе сформирован Молодежный совет по предпринимательству, на базе НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства» создан Центр консультирования технологического предпринимательства, организовано проведение образовательной программы ЮФУ «Школа технологического предпринимательства», — рассказала в своем отчете перед населением глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Так, в 2024 году были установлены партнерские отношения с сетевыми акселерационными программами технологического предпринимательства «Экспонента PRO», «Южное созвездие БАС», «Экспонента PRO MAX», проектно-инвестиционной сессией Sfedu Exponent на базе ИТА ЮФУ. Состоялся второй городской конкурс молодежных бизнес-проектов.

Проведено шесть заседаний и рабочих групп Совета по предпринимательству Таганрога, на которых рассмотрены актуальные для предпринимателей вопросы (размещение вывесок и нестационарных объектов, повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение и другие).

Продолжалось оказание финансовой поддержки. Фонд поддержки предпринимательства выдал субъектам МСП микрозаймы на сумму в 44,8 млн рублей. В рамках имущественной поддержки субъектам МСП передано четыре объекта муниципальной собственности, заключено два договора купли-продажи. Информационную и другие виды поддержки предприниматели Таганрога получали на базе центра «Мой бизнес».

Бизнес города активно участвует в оказании помощи участникам СВО и в благоустройстве городских территорий.

«На данный момент количество субъектов МСП в Таганроге составляет 12 487 (темп роста — 101,1 %); численность ИП — 9 086 человек (темп роста — 103%); численность самозанятых — 21500 человек (темп роста — 188 %)», — привела цифры Светлана Камбулова.

Отметим, что в конце 2024 года стали известны результаты Всероссийской премии «Мой бизнес». Ее победителем признана Ростовская область. Регион получил награду в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса». Свой вклад в эту победу внесло и бизнес-сообщество Таганрога.

Экосистема для бизнеса, созданная при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области, признана одной из лучших по итогам 2023 года. В настоящий момент в экосистему входят, в том числе, семь центров «Мой бизнес», открытых в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Миллерове, Новочеркасске, Шахтах, а также в Мясниковском районе.

«Донской регион уже в четвертый раз оказывается в числе победителей федеральной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства. Ранее Ростовская область была отмечена в номинациях «Работа с самозанятыми», «Поддержка проектов «Мой бизнес», «Лучший благотворительный проект в рамках акции #МойБизнесПомогает» — это высокая оценка работы правительства Ростовской области и стимул достигать еще больших результатов», — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)