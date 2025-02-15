В Таганроге работает «говорящая» выставка фотохудожника Сергея Плишенко

В Таганроге в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки (ул. Петровская, 96) до 24 февраля еще будет работать персональная юбилейная выставка профессионального таганрогского фотографа Сергея Плишенко.

Еще будучи студентом ТРТИ, Сергей мечтал о профессии журналиста. Мечты сбываются, порой с лихвой. Сергей Владимирович стал не только профессиональным фотожурналистом, но и фотохудожником. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно побывать на его персональной выставке «ФОТОжизнь».

Фотовыставка также рассказывает о том, что Сергей Плишенко любит путешествовать, особенно по России. Но самым любимым городом для него остается родной Таганрог, столь богатый на красивых, талантливых и творческих людей, многие из которых, к слову, пришли на открытие этой посвященной 60-летию мастера выставки.

Ранее мы рассказали, что ТХМ приглашает на музейную встречу в День защитника Отечества.

Антон Словаков

Фото Андрея Лызь и Сергея Плишенко