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ТХМ приглашает на музейную встречу в День защитника Отечества

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В Таганрогском художественном музее 23 февраля в 15.00 состоится художественно-музыкальное мероприятие «Доблесть в сердце, музыка в душе», посвященное Дню защитника Отечества и 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Культура

Посетители увидят картины из собрания ТХМ, посвященные героическому военному прошлому и настоящему нашей страны. А музыкальным поздравлением станут любимые военные песни в исполнении студентов Таганрогского музыкального колледжа.

«Также вас ждет обзор выставки «России верные сыны», на которой представлены работы советских и российских художников. Одним из последних пополнений нашей коллекции является монументальное полотно таганрогского художника Н.Н. Ливады «Спецоперация Z», которое вы сможете увидеть на выставке», — рассказали в музее.

Адрес ТХМ: ул. Александровская, 56, справки по телефону: 8 (8634) 38-31-70.

Фото ТХМ

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День защитника Отечества музеи Таганрога ТХМ
Таганрогская правда
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