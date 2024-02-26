В Таганроге специалисты МКУ «Благоустройство» продолжают карто-ямочный ремонт. Последние полторы недели работы велись на участках дорог, расположенных более чем на 20 улицах города.

Среди них улицы Бакинская, 1-й Линия, Маршала Жукова, Щаденко, Социалистическая, Спортивная, Свободы, Кузнечная, Сызранова, Сергея Шило, Чучева, Железнодорожная, Фрунзе, Октябрьская, Р. Люксембург. Также ямы «латали» на Николаевском шоссе, в переулках 10-м, Смирновском, А. Глушко, 9-м Артиллерийском и других.

Всего было приведено в порядок в общей сложности 214,83 квадратных метров дорог.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)