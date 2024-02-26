Главная » #ЖКХ

В Таганроге «латали» дороги на 20 городских улицах

На чтение 1 мин Просмотров 199 Опубликовано

В Таганроге специалисты МКУ «Благоустройство» продолжают карто-ямочный ремонт. Последние полторы недели работы велись на участках дорог, расположенных более чем на 20 улицах города.

#ЖКХ

Среди них улицы Бакинская, 1-й Линия, Маршала Жукова, Щаденко, Социалистическая, Спортивная, Свободы, Кузнечная, Сызранова, Сергея Шило, Чучева, Железнодорожная, Фрунзе, Октябрьская, Р. Люксембург. Также ямы «латали» на Николаевском шоссе, в переулках 10-м, Смирновском, А. Глушко, 9-м Артиллерийском и других.

Всего было приведено в порядок в общей сложности 214,83 квадратных метров дорог.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#Таганрог новости ремонт дорог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика