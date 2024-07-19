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В Таганроге пять районов отключили от энергоснабжения

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19 июля, по состоянию на 12.00, временно отключили от энергоснабжения пять районов Таганрога.

Город

Без света остались районы Николаевского и Поляковского шоссе, ул. Свободы, Нового Вокзала, Северный район. Такие данные приводит ЮЗЭС.

«Точечные отключения фиксируются на ул. Металлургической, 1-12, 11, 21, 32, 45. Срок устранения — в течение дня», — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Отмечается, что каждый адрес и все поступающие заявки находятся на контроле у городских властей.

19 июля в 10.50 в целом по Ростовской области вновь введен график веерных отключений электричества.

UPD: дополнительно Андрей Фатеев сообщил, что из-за экстремального роста энергопотребления по команде Системного оператора Единой энергосистемы электроэнергия также ограничена: на ул. Транспортной до ул. Энергетической, ул. Сызранова, ул. Вишневой, ул. Галицкого, ул. Ломоносова, ул. Театральной, ул. Циолковского, в районе Николаевского рынка, ул. Инструментальной, 10-м переулке, ул. Островского, ул. Ткаченко, ул. Штыба.

«Оперативный ввод графиков не позволяет заранее указывать, где и на какое время будет введено отключение. На территории Ростовской области такие графики 19 июля поэтапно вводятся в действие на период высоких температур наружного воздуха, ориентировочно до 20-00. По мере нормализации электрических режимов электроснабжение потребителей будет незамедлительно восстановлено», — уточнил Андрей Фатеев.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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