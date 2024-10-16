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В Таганроге пусконаладочные работы по запуску отопления займут 14 дней

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В Таганроге все пусконаладочные работы по запуску отопления планируется завершить в течение ближайших 14 дней. Об этом сообщила начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства Людмила Сагайдачная.

#ЖКХ

Согласно постановлению городской администрации, определена дата начала отопительного сезона — 15 октября. На территории Таганрога находятся 152 источника тепловой энергии и 200 километров тепловых сетей. На сегодняшний день все они подготовлены к работе в осенне-зимний период. Запуск отопления производится по заявкам потребителей.

«Руководители объектов соцсферы, либо управляющие организации, которые осуществляют управление  многоквартирными домами, должны подать заявки в ресурсоснабжающие организации. В домах, где жители выбрали непосредственный способ управления, отопление будет подключаться по заявкам уполномоченных лиц. То есть жители должны проконтролировать — есть ли у них уполномоченное лицо и подана ли заявка. Уполномоченное лицо в таких домах — это либо старший по домам, либо председатель совета многоквартирного дома», — пояснила Людмила Сагайдачная.

И подчеркнула, что запуск отопления невозможно произвести ежесекундно. Этот процесс требует слаженной работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Также непосредственно пусконаладочные работы занимают определенное время.

«Мы планируем, что все пусконаладочные работы будут завершены в течение 14 дней. В случае, если отопление в домах будет отсутствовать дольше, заявки и жалобы на непрогревы принимаются аварийно-диспетчерской службой 05», — пояснила начальник городского УЖКХ.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отопление включают раньше, чем планировалось.

Фото из архива (donland.ru)

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Таганрогская правда
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