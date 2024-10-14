В Таганроге отопление включат раньше, чем планировалось

Глава Таганрога Светлана Камбулова сегодня подписала постановление о начале отопительного периода в городе, о чем сообщила в своем Telegram-канале.

В Таганроге городские власти решили начать отопительный период раньше, чем планировали ранее. Со вторника, 15 октября, начнется подача тепла на объекты социальной инфраструктуры — в школы, детсады, медицинские учреждения, объекты культуры и спорта. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова, уточнив, что подписала соответствующее постановление.

«Что касается жилищного фонда города, также с 15 октября готовы подавать тепло в многоквартирные дома. Для этого необходимо управляющей компании или иному уполномоченному лицу сделать заявку в теплоснабжающую организацию», — написала глава Таганрога.

Ранее сообщалось, что в жилых домах Таганрога планируется начать отопительный сезон с 21 октября. Однако резкое изменение погодных условий и установившееся похолодание заставили власти перенести дату подачи тепла на более ранний срок.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой.