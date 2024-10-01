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В Таганроге проживают 16 долгожителей

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1 октября отмечается Международный день пожилого человека.

#Дата

С праздником таганрожцев серебряного и золотого возраста поздравил глава администрации города Андрей Фатеев.

«В Таганроге создаются условия для жизни, комфортного отдыха и досуга людей разных возрастов. Особое внимание уделяем нашему старшему поколению. В городе проживает более 85 тысяч человек старшего возраста. 16 таганрожцев являются  долгожителями и уже отметили свой вековой юбилей», — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Глава администрации отметил, что многие представители старшего поколения — люди увлеченные, сохраняют активную жизненную позицию и могут дать фору даже молодым:

«Ваша отличительная черта — отзывчивость. Вы с удовольствием передаете следующим поколениям мудрость и опыт. Вы — хранители традиций и ценностей, на которых строится наше общество. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, заботы и тепла близких!».

Напомним, ко Дню пожилого человека в Таганроге проходит традиционный фестиваль-конкурс искусств «Старшее поколение». В этом году его участниками стали более ста человек.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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