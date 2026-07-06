В Таганроге проверили условия содержания подростков в СИЗО-2

Особое внимание было уделено соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в следственном изоляторе.

В следственном изоляторе №2 в Таганроге прошла совместная проверка условий содержания несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУФСИН. В мероприятии участвовали представители секретариата уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, прокуратуры Таганрога и члены Общественной наблюдательной комиссии региона. Делегацию сопровождали руководство СИЗО-2 и помощник начальника ГУФСИН России по Ростовской области по соблюдению прав человека Анжелика Кузьменко.

Участники комиссии оценили, как в учреждении соблюдаются права и законные интересы подростков. Они осмотрели жилые помещения, проверив их соответствие санитарно-гигиеническим и бытовым нормам. Также было изучено, как организовано обучение несовершеннолетних: доступность учебных материалов и условия для освоения образовательных программ. Комиссия оценила возможности поддержания связи с родителями, включая порядок телефонных разговоров и свиданий. Кроме того, проверяющие осмотрели места для досуга — библиотеку, спортивный зал и площадки для игр.

По итогам мониторинга участники обсудили с администрацией СИЗО выявленные аспекты работы и наметили пути улучшения условий пребывания подростков. Такие проверки проводятся для обеспечения прав несовершеннолетних в местах принудительного содержания и создания условий, способствующих их социальной адаптации и ресоциализации.

Фото: пресс-служба ГУФСИН