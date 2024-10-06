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В Таганроге проверили состояние убежищ и укрытий

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Осмотр и оценку технического состояния убежищ и укрытий в Таганроге проводили в ходе всероссийской тренировки по гражданской обороне.

Город

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проводится ежегодно. Главная цель — проверка готовности различных служб и сил гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В Таганроге тренировка проходила в течение двух дней. Городские службы оперативного реагирования отработали весь комплекс мероприятий: оповещение и сбор руководящего состава формирований гражданской обороны, уточнение планов гражданской обороны и защиты населения, порядок проведения эвакуационных мероприятий.

Также состоялись практические занятия при ликвидации ЧС. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«Знаю, что жителей интересует вопрос о подготовке защитных сооружений. В ходе тренировки был проведён осмотр убежищ и укрытий, произведена оценка технического состояния. Их обустройство продолжается. Службы проводят необходимые для этого работы. О результатах работ буду информировать», — уточнила глава города.

Напомним, на территории Таганрога для укрытия населения в случае опасности приспособлены подвальные помещения 387 многоквартирных домов. Их перечень можно найти на официальном портале администрации Таганрога по ссылке.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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