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В Таганроге проверили работу транспорта еще на трех маршрутах

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В Таганроге продолжается проверка пассажирского транспорта на предмет санитарного состояния подвижного состава и соблюдения водителями расписания.

Новости Таганрога

28 января специалисты управления транспорта и дорожного строительства проверили автобусы маршрутов №№ 2, 60 и 74.

«Нарушений расписания водителями автобусов не выявлено. Движение осуществлялось в соответствии с графиками», — информирует администрация Таганрога.

Отмечается, что руководителю ООО «Автолайн», осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по маршрутам №№ 2, 60, 74, указано на необходимость приведения в соответствие с установленными нормами санитарно-технического состояния автобусов при выпуске на линию.

Напомним, на работу транспорта, следующего по маршрутам №№ 2 и 60, поступает больше всего жалоб от пассажиров. Некоторое время автобусы практически не выходили на линию, сейчас ситуация изменилась.

Кроме того, с 20 января маршрут № 60 двигается по новой схеме: начальная точка — парк имени 300-летия Таганрога на улице С. Шило, затем автобус идет по 16-му переулку до улицы Чехова (остановка у ТРЦ «Мармелад»), после — по 10-му переулку до улицы Александровской и далее по обычной схеме.

Ранее мы рассказывали, что администрация Таганрога обратилась к главе Ростовской области с просьбой выделить городу средства для приобретения автобусов малой и средней вместимости.

Фото ttransport.ru

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Таганрогская правда
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