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В Таганроге проверили работу автобусов на 14 маршрутах

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21 января в Таганроге прошли очередные рейды во время которых проверили работу общественного транспорта на ряде маршрутов. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Новости Таганрога

Специалисты управления транспорта и дорожного строительства проверяли автобусы на соответствие классу транспортных средств, указанному в муниципальных контрактах, а также на предмет соблюдения расписания движения. Так, на остановочном пункте «Порт» они фиксировали работу автобусов, следующих по маршрутам  №№ 2, 19, 30, 56, 60. На «Новом вокзале» проверяли график работы на маршрутах №№ 1, 4, 8, 28. А кроме того, проинспектировали работу на автобусных  маршрутах №№ 5, 13, 14, 35 и 77. Судя по всему, были обнаружены нарушения.

«По результатам проверки будут составлены акты для проведения претензионной работы с перевозчиками», — пишет источник.

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Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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