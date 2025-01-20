Главная » Новости Таганрога

Почему пассажирский транспорт Таганрога исчезает с Яндекс Карт

На чтение 2 мин Просмотров 279 Опубликовано

В последние время жители Таганрога стали замечать, что некоторые маршруты городского транспорта, в том числе электробусы, стали исчезать с Яндекс Карт.

Новости Таганрога

Почему это происходит, и когда вновь можно будет отслеживать транспорт по картам? Такими вопросами задаются пассажиры, отмечая, что отсутствие трамваев, автобусов и электробусов на онлайн картах, создает большие неудобства.

Жалуются горожане и на то, что электробусы, следующие по маршруту 2-Т, не соблюдают расписание. За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

«В настоящее время МУП «ТТУ» ведется работа с системой ЭРА-ГЛОНАСС по восстановлению отображения электробусов на онлайн картах. Узнать расписание движения пассажирского транспорта жители города могут на официальном портале администрации Таганрога, перейдя по ссылке», — говорится в официальном комментарии.

Что касается электробусов 2-Т, то управлением транспорта и дорожного строительства Таганрога руководителю МУП «ТТУ», осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по этому маршруту, указано на необходимость проведения с водителями дополнительных инструктажей о неукоснительном соблюдении утвержденного расписания движения.

Сбои в отображении пассажирского транспорта (автобусов и трамваев) на Яндекс картах у оператора возникают из-за применения систем, которые ограничивают прием и передачу сигнала.

«Это связано с проведением специальной военной операции. Если транспорт попадает в зону с ограниченным приемом сигнала, то на восстановление соединения требуется время от 20 минут до двух часов», — пояснили в администрации Таганрога.

Ранее мы рассказывали, что донской Минтранс создал QR-код для жалоб пассажиров на работу транспорта.

Фото ВК «Таганрогский Городской Транспорт»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

администрация Таганрога график движения транспорт Таганрог электробус
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru