Почему пассажирский транспорт Таганрога исчезает с Яндекс Карт

В последние время жители Таганрога стали замечать, что некоторые маршруты городского транспорта, в том числе электробусы, стали исчезать с Яндекс Карт.

Почему это происходит, и когда вновь можно будет отслеживать транспорт по картам? Такими вопросами задаются пассажиры, отмечая, что отсутствие трамваев, автобусов и электробусов на онлайн картах, создает большие неудобства.

Жалуются горожане и на то, что электробусы, следующие по маршруту 2-Т, не соблюдают расписание. За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

«В настоящее время МУП «ТТУ» ведется работа с системой ЭРА-ГЛОНАСС по восстановлению отображения электробусов на онлайн картах. Узнать расписание движения пассажирского транспорта жители города могут на официальном портале администрации Таганрога, перейдя по ссылке», — говорится в официальном комментарии.

Что касается электробусов 2-Т, то управлением транспорта и дорожного строительства Таганрога руководителю МУП «ТТУ», осуществляющему регулярные пассажирские перевозки по этому маршруту, указано на необходимость проведения с водителями дополнительных инструктажей о неукоснительном соблюдении утвержденного расписания движения.

Сбои в отображении пассажирского транспорта (автобусов и трамваев) на Яндекс картах у оператора возникают из-за применения систем, которые ограничивают прием и передачу сигнала.

«Это связано с проведением специальной военной операции. Если транспорт попадает в зону с ограниченным приемом сигнала, то на восстановление соединения требуется время от 20 минут до двух часов», — пояснили в администрации Таганрога.

Ранее мы рассказывали, что донской Минтранс создал QR-код для жалоб пассажиров на работу транспорта.

Фото ВК «Таганрогский Городской Транспорт»