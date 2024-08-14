В Таганроге провели уборку на Каменной лестнице

В Таганроге сотрудники коммунальной службы навели порядок на территории в районе главной городской достопримечательности — Депальдовской каменной лестницы.

В соцсетях таганрожцы писали о том, что необходимо убрать скопившийся случайный мусор на самой лестнице, смотровой площадке возле нее и в небольшом скверике, расположенном по соседству с домом Чайковского. За комментариями мы обратились в городскую администрацию. Оказалось, что 13 августа сотрудники коммунальной службы уже навели там порядок.

«Работники МКУ «Благоустройство» провели уборку на самой смотровой площадке, а также на территориях Каменной лестницы и скверика, прилегающего к дому Чайковского», — сообщили в городской администрации.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге провели обрезку аварийных деревьев на 13 улицах.

Фото Владимира Прозоровского и МКУ «Благоустройство»