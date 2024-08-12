В Таганроге провели обрезку аварийных деревьев на 13 улицах

В Таганроге на минувшей неделе работники МКУ «Благоустройство» занимались спилом и обрезкой аварийно-опасных и сухостойных деревьев и кустарников на 13 улицах города.

С 5 по 11 августа работы ведись на улицах Транспортной, Пархоменко, Чехова, Котлостроительной, Яковенко, Циолковского (между улицами Калинина и Менделеева), в переулках Красногвардейском, 1-м Крепостном, Машинном и других.

Также сотрудники коммунальных служб в целях обеспечения безопасности дорожного движения обрезали деревья и кустарники вдоль проезжей части. Теперь дорожные знаки хорошо видны на улицах П. Тольятти, Дзержинского, Бабушкина, Греческой, в переулках Некрасовском и А. Глушко.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге удалят аварийное дерево, пугающее жителей.

Фото МКУ «Благоустройство»