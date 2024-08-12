Главная » Благоустройство

В Таганроге провели обрезку аварийных деревьев на 13 улицах

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

В Таганроге на минувшей неделе работники МКУ «Благоустройство» занимались спилом и обрезкой  аварийно-опасных и сухостойных деревьев и кустарников на 13 улицах города.

Благоустройство

С 5 по 11 августа работы ведись на улицах Транспортной, Пархоменко, Чехова, Котлостроительной, Яковенко, Циолковского (между улицами Калинина и Менделеева), в переулках Красногвардейском, 1-м Крепостном, Машинном и других.

Также сотрудники коммунальных служб в целях обеспечения безопасности дорожного движения обрезали деревья и кустарники вдоль проезжей части. Теперь дорожные знаки хорошо видны на улицах П. Тольятти, Дзержинского, Бабушкина, Греческой, в переулках Некрасовском и А. Глушко.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге удалят аварийное дерево, пугающее жителей.

Фото МКУ «Благоустройство»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство новости обрезка деревьев Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru