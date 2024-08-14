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В Таганроге провели покос травы на 17 улицах города

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В Таганроге за прошедшую неделю сотрудники МКУ «Благоустройство» провели покос травы на 17 улицах города.

Благоустройство

Работы велись с 5 по 11 августа на улицах Химической, Водопроводной, Шаумяна, Р. Люксембург, Сызранова. А также в переулках Большом и Малом Садовых, 2-м Лодочном, Биржевом спуске, 1-м Новом, на Поляковском шоссе, Северной площади, Комсомольском бульваре и других.

Работы по покосу запланированы на всей территории города. Они ведутся вдоль улично-дорожной сети, в парках, скверах и других объектах благоустройства.

Ранее мы рассказали, что балку Малая Черепаха в Таганроге расчистили на четырех участках.

Фото МКУ «Благоустройство»

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Таганрогская правда
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