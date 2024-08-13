Балку Малая Черепаха в Таганроге расчистили на четырех участках

В местном Интернет-СМИ появилась очередная публикация о состоянии балки Малая Черепаха. Сообщается, что эта таганрогская река «брошена на произвол судьбы» и является «центром экологической катастрофы».

Работы по расчистке балки мало что дали для улучшения ситуации, считают авторы публикации.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

Балка Малая Черепаха по улице Амвросиевской, 4 была очищена от веток, кустарника, порослей винограда и другого мусора 24 июля 2024 года. Работы по очистке балки продолжат до конца сентября.

«Ранее выполнялись работы по расчистке балки Малая Черепаха в местах скопления мусора для улучшения стока ливневых вод. Были очищены следующие участки: от 4-го Переулка до выпуска в Таганрогский залив; 2-й Переулок /2-й Кожевенный/улица Социалистическая; ул. Штыба», — говорится в официальном комментарии.

Напомним, ранее городские власти одной из причин захламленности русла балки называли самовольно установленные ограждения:

«В настоящее время сложилась неблагоприятная обстановка на открытых участках русла балки Малая Черепаха. На отдельных участках русла жители самовольно установили ограждения и возвели хозяйственные постройки. Это привело к тому, что русло балки оказалось зауженным от 6 до 2,5 метров. Из-за чего ухудшился сток воды по балке», — говорится в комментарии.

Фото МКУ «Благоустройство»