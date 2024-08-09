В Таганроге аварийное дерево, пугающее жителей, удалят на следующей неделе

Жители Таганрога обеспокоены состоянием огромного дерева, растущего во дворе дома по улице Ломоносова, 83.
В местном Интернет-СМИ появилась публикация о том, что засохшее дерево угрожает пешеходам, автомобилям и вот-вот рухнет. «Гнилое дерево пугает жителей», указано в заметке.
В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, ответили, что на следующей неделе аварийное дерево по указанному адресу будет удалено.
Фото: «Блокнот Таганрог»
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