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В Таганроге аварийное дерево, пугающее жителей, удалят на следующей неделе

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Жители Таганрога обеспокоены состоянием огромного дерева, растущего во дворе дома по улице Ломоносова, 83.

Город

В местном Интернет-СМИ появилась публикация о том, что засохшее дерево угрожает пешеходам, автомобилям и вот-вот рухнет. «Гнилое дерево пугает жителей», указано в заметке.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, ответили, что на следующей неделе аварийное дерево по указанному адресу будет удалено.

Фото: «Блокнот Таганрог»

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Таганрогская правда
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