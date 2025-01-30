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В Таганроге провели гашение юбилейной открытки архивным штемпелем

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29 января таганрожцы и гости нашего города, пришедшие в Литературный музей А.П. Чехова на литературно-музыкальный вечер «Пусть скажут слово обо мне», бесплатно отправили прямо из исторического здания Чеховской гимназии 100 юбилейных открыток.

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Как мы уже сообщали, открытка с изображением мемориального музея «Домик Чехова» выпущена в свет Почтой России тиражом всего в 2 000 экземпляров. Автором изображения на открытке стал фотограф Владислав Паршин.

Первыми гашение провели заместитель начальника городского управления культуры Михаил Корнеев и другие почетные гости.

Как пояснила «Таганрогской правде» начальник Таганрогского почтамта УФПС Ростовской области Виктория Евгеньевна Бритвина, в гашении использовался архивный штемпель, на котором изображен портрет и автограф писателя. Это — штемпель ретро формата с использованием подушки с чернилами: сейчас такие образцы уже вышли из использования в повседневной работе почтовых сотрудников

Теперь такие открытки можно приобрести на Главпочтамте Таганрога (ул. Фрунзе, 38).

Владимир Прозоровсикй, фото автора

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Таганрогская правда
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