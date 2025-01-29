29 января в Таганроге пройдет торжественная церемония презентации открытки к 165-летию Антона Павловича Чехова. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Тираж открыток с изображением мемориального музея «Домик Чехова» составил всего 2 000 экземпляров, большая его часть поступила в наш город. Автором изображения на ней стал фотограф Владислав Паршин. На открытке уже нанесена марка — литера В и надпись «С наилучшими пожеланиями из Таганрога!».

Презентации пройдет сегодня в Литературном музее А.П. Чехова (ул. Октябрьская, д. 9). Гости мероприятия и литературно-музыкального вечера смогут бесплатно отправить 100 юбилейных открыток с 15.30 до 16.00.

Также юбилейные открытки жители и гости города могут приобрести на главпочтамте Таганрога (ул. Фрунзе, д. 38). Также все желающие могут украсить свою карточку оттиском специального переводного штемпеля «Чеховский книжный фестиваль».

Кроме Таганрога клиенты почты России смогут приобрести юбилейные открытки в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новошахтинске, Сальске, Волгодонске, Каменске и Каменоломнях.

Ранее мы рассказали, что в библиотеке Таганрога говорили о жизни и творчестве Чехова.

Фото Почты России