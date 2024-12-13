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В Таганроге прошли пожарные учения в ТРЦ «Мармелад»

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12 декабря в Таганроге прошли пожарно-тактические  учения МЧС — 35 огнеборцев тушили условный пожар в торговом центре «Мармелад».

#Безопасность

Утром возле торгового центра можно было насчитать 11 единиц спецтехники. По легенде учений, на третьем этаже центра в детской комнате вспыхнул пожар из-за короткого замыкания электропроводки. Огнеборцам нужно было найти условных пострадавших и вывести их в безопасное место. Для разведки в задымленном здании привлекли 6 звеньев газодымозащитников: людей эвакуировали с торговых залов и кинотеатра. Условный пожар мог перейти на крышу, поэтому огнеборцы использовали коленчатый подъемник.

Участники учений успешно отработали действия и навыки на случай крупных пожаров в местах с массовым пребыванием людей.

«Во время таких учений тренируется не только личный состав ведомства, но и администрация объекта, другие экстренные службы», — отметил начальник 6 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Ростовской области Алексей Жуков.

Ранее мы рассказали, что во время пожара в многоэтажке Ростова погибли три человека.

Фото ГУ МЧС по РО

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МЧС новости Таганрог ТРЦ Мармелад учения
Таганрогская правда
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