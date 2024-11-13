Концерт классической фортепианной музыки состоится в художественном музее Таганрога

23 ноября в Таганрогском художественном музее выступит пианист, лауреат и дипломант международных конкурсов Илья Пико.

Илья Пико окончил Ростовскую государственную консерваторию им. С.В. Рахманинова (класс профессора Сергея Осипенко), Университет искусств Folkwang в Германии, в городе Эссен (класс профессоров Арнульфа фон Арнима, Тиля Энгеля и Бориса Блоха), где получил квалификацию «Мастер музыки». В период обучения выступал с сольными программами во многих городах Европы, организовывал и проводил концерты. Сейчас Илья Пико – преподаватель и концертмейстер Таганрогского музыкального колледжа.

«На историко-музыкальном вечере фортепианной музыки «От барокко до современности», который состоится в Таганрогском художественном музее, прозвучат композиции И.С. Баха, Д.Д. Шостаковича, С.В. Рахманинова и других композиторов ХVIII-ХХ веков. Начало концерта в 16 часов», — рассказали в ТХМ.

В программе также принимает участие лауреат республиканских конкурсов, артистка Таганрогского муниципального духового оркестра Татьяна Осинцева (флейта).

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