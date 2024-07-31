В Таганроге прошла акция по уничтожению дикорастущей конопли

30 июля в Таганроге прошла очередная акция «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей», в которой приняли участие казаки казачьей дружины и представители городской администрации.

Участники акции обследовали брошенные земельные участки, городские урочища, дачные и садоводческие товарищества. Выявленные очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений были ликвидированы. Мест произрастания культивируемой конопли не обнаружено.

Проведение аналогичной акции запланировано в августе текущего года. Работа казачьей дружины по обследованию территории города и уничтожению опасных растений будет продолжена.

Ранее мы рассказали, что акция «Вода России» прошла на берегу Таганрогского залива.

Фото tagancity.ru