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В Таганроге прошла акция по уничтожению дикорастущей конопли

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30 июля в Таганроге прошла очередная акция «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей», в которой приняли участие казаки казачьей дружины и представители городской администрации.

Город

Участники акции обследовали брошенные земельные участки, городские урочища, дачные и садоводческие товарищества. Выявленные очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений были ликвидированы. Мест произрастания культивируемой конопли не обнаружено.

Проведение аналогичной акции запланировано в августе текущего года. Работа казачьей дружины по обследованию территории города и уничтожению опасных растений будет продолжена.

Ранее мы рассказали, что акция «Вода России» прошла на берегу Таганрогского залива.

Фото tagancity.ru

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Таганрогская правда
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