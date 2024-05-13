В Таганроге прошел XXI турнир любителей бадминтона

В спортивном зале корпуса «Д» ИТА ЮФУ (бывшего ТРТИ) проходил XXI турнир любителей бадминтона «Таганрог. ЮФУ – 2024». Он собрал рекордное число участников – 97 человек. Своими спортсменами были представлены Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край, Москва и Московская область, Норильск, а также соседние для нас ДНР и ЛНР.

В советские времена в Донецке, на базе Донецкого медицинского института, ко Дню Победы проводился традиционный Всесоюзный турнир по бадминтону – личное первенство с командным зачетом. Команда Таганрогского радиотехнического института даже побеждала на этих соревнованиях.

В 2002 году доцент кафедры физвоспитания ЮФУ Наталья Кадетова решила организовать турнир любителей бадминтона, который мог бы собрать и объединить спортсменов любого возраста, представляющих этот вид спорта в разных уголках нашей страны. Таким образом, при поддержке кафедры физвоспитания ЮФУ Открытый Всероссийский турнир стал проводиться в Таганроге: поначалу – в июне, теперь из-за летней жары он сдвинулся на первую половину мая.

В этом году спортсмены состязались между собой в трех категориях (А, В и С) в зависимости от своего рейтинга, установленного Любительской ассоциацией бадминтонистов России – как в одиночном разряде, так и в парах (мужских, женских и смешанных).

В сильнейшей категории А победителями стали: в миксте (смешанной паре) – Артем Лебедев (Ростов) и Кристина Варфоломеева (Ставрополь), в мужской паре — Василий Белеванцев, (уроженец Таганрога) и Юрий Накимов (Ставрополь), в женской – Кристина Варфоломеева и Людмила Короткова (Ставрополь). Среди женщин сильнейшей была Ольга Иващенко (Москва).

В мужском финале встретились два спортсмена из Макеевки – Андрей Пасечный и Дмитрий Домашев. Победу одержал гораздо более опытный Андрей, однако Дмитрий продемонстрировал удивительно спортивный характер. Гости из Донбасса, уже 10 лет живущие в условиях войны, даже на спортивных площадках удивляли остальных своей несгибаемостью. В мужской паре Андрей Пасечный и Дмитрий Домашев завоевали «серебро», в миксте Дмитрий Домашев и Маргарита Сальникова взяли «бронзу».

Дмитрий Домашев – студент II курса экономического факультета Донецкого государственного университета. Ему – 18 лет. Мирная жизнь для него закончилась, когда ему было 8. Состоявшийся в Таганроге турнир для бадминтониста Домашева стал первыми соревнованиями такого уровня во всей его жизни.

Награждение провели главный судья соревнований доцент кафедры физвоспитания ЮФУ Наталья Кадетова и заместитель руководителя департамента развития спорта ЮФУ Виктор Гревцев.

Владимир Прозоровский, фото автора