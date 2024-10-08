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В Таганроге прошел вечер, посвященный Глинке и Кукольнику

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Во Дворце Алфераки Таганрога прошел историко-музыкальный вечер «Содружество муз», посвященный Михаилу Глинке и Нестору Кукольнику. Его подготовила и провела старший научный сотрудник Таганрогского музея-заповедника Алла Цымбал.

Культура

Таганрогский муниципальный камерный оркестр и солисты-вокалисты Вера Терехова и Тимур Алейников исполнили ряд произведений Михаила Глинки, в частности, песни и романсы на стихи его друга Нестора Кукольника.

Нынешний год – юбилейный для обоих этих выдающихся творцов, которые дружили, были единомышленниками, а зачастую и соавторами: Михаил Иванович родился в 1804 году, Нестор Васильевич – 215 лет назад, в сентябре 1809 года. А через год мы будем отмечать 200-летие смерти крестного отца Нестора Кукольника – Александра I.

Крестник императора Нестор Васильевич Кукольник, широко известный как поэт и прозаик в России первой половины XIX века, высокопоставленный чиновник военного ведомства, выйдя в отставку, покинул опостылевший холодный во всех отношениях Санкт-Петербург и поселился в полюбившемся ему Таганроге. Он многое сделал для нашего города и всего нашего края: способствовал промышленному развитию Донецкого каменноугольного бассейна, добился проведения в тупиковый Таганрог железной дороги и открытия именно здесь окружного суда. По его проекту на Юге России был таки создан университет, правда, не в Таганроге, о чем он мечтал, а в Одессе. При всем при этом в ХХ веке о Несторе Кукольнике забыли даже в облагодетельствованном им Таганроге. И лишь в конце минувшего столетия память о нем возродил Александр Иванович Николаенко.

Нестор Кукольник родился в Санкт-Петербурге, но его отец был русином из Червоной Руси (Закарпатья), подданным Австро-Венгерской империи, который переехал в Россию, поступил на российскую службу. Александр Николаенко родился и вырос в Запорожье. Но любимым городом для каждого из них стал именно Таганрог.

Ранее мы рассказали, что праздник народных промыслов пройдет в музее Таганрога.

Владимир Прозоровский, фото автора

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Таганрогская правда
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