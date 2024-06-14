В Таганроге прошел турнир по пляжному волейболу

В Таганроге на площадках пляжа «Солнечный» прошел турнир по пляжному волейболу на звание «Королевы пляжа», сообщает на страничке Вконтакте городской комитет по физической культуре и спорту.

Участниками состязаний стали девушки 12-16 лет. 16 спортсменок в старшей возрастной категории (2008-2010 годов рождения) и такое же количество в младшей (2011-2012 годов рождения) сражались за звание чемпионки турнира. Летняя жара только повышала накал страстей. Наши волейболистки справилась с эмоциями, усталостью и напряжением и подарили зрителям яркий волейбол.

По итогам солнечных баталий в старшей возрастной категории победительницей стала Татьяна Авдеенко, второе место разделили София Дремова и Анна Капацина. Третье место у Маргариты Смирновой.

В младшей возрастной категории победила Любовь Перегуда, второе место у Мии Якушкиной и Екатерины Атановой. Третье – у Дианы Харитоновой.

Ранее мы рассказали, что батутисты Таганрога завоевали 13 медалей на Всероссийских соревнованиях.

Фото ВК «Таганрог спортивный»