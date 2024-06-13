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Батутисты Таганрога завоевали 13 медалей на Всероссийских соревнованиях

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Таганрогские спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, которые на днях завершились в Краснодаре.

Новости Таганрога

Участниками состязаний стали 360 спортсменов из 13 регионов России. Награды разыгрывались в личном первенстве в возрастных категориях 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 лет и старше 17 лет.

Таганрог представляли батутисты спортшколы олимпийского резерва № 13 и Центра олимпийской подготовки № 1. На их счету 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали.

Наибольшее число наград получила Анна Шевченко (СШОР №13), она стала серебряным призёром в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте и взяла бронзу в прыжках на двойном минитрампе. По две золотые медали привезли домой спортсмены Юлия Свиридова (СШОР №13) и Ярослав Дущенко (ЦОП №1).

По итогам соревнований тренерский штаб определил состав сборной команды Ростовской области для участия в ХII летней Спартакиаде учащихся России 2024 года, запланированной в Ярославле с 10 по 13 июля. В него вошли спортсмены таганрогские спортсмены Екатерина Ильиных, Варвара Шигина, Глеб Талдыкин, Артём Шигин и Ярослав Дущенко. Помимо этого, батутисты Таганрога в конце июня выступят в Краснодаре на первенстве Южного федерального округа, где им предстоит разыграть «путёвки» на участие в финальных соревнованиях личного первенства России 2024 года.

Ранее мы рассказали, что таганрогские боксеры стали призерами всероссийских соревнований в Дагестане.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

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Таганрогская правда
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