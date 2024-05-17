В Таганроге прошел турнир по мини-футболу среди команд инвалидов

Победили команды из Матвеева Кургана и Таганрога.

Сегодня, 17 мая, в Таганроге прошел городской турнир по мини-футболу среди инвалидов, посвященный Году добрых дел. В нем приняли участие несколько городских команд и гости из Матвеево-Курганской школы-интерната.

В итоге в младшей категории победителем стала первая команда Матвеево-Курганской школы-интерната. На втором месте игроки таганрогской школы №1, на третьем еще одна команда из М. Кургана.

Среди старших игроков первенствовала команда общественной организации инвалидов «Мы есть», а второе место заняла команда АНО «Луч Надежды».

Победители и призеры были награждены кубками и дипломами. Поздравляя участников турнира, председатель Совета инвалидного спорта города Таганрога Галина Стрельникова пожелала всем успешной подготовки к предстоящим соревнованиям по ловле рыбы 19 мая и плаванию 28 мая.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»