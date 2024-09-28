В Таганроге прошел субботник в микрорайоне Русское поле

28 сентября в Таганроге прошел очередной субботник. На этот раз — на улице Чехова, 337-3. Мероприятие было организовано Западным отделом территориального управления, сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

В субботнике активное участие принимали жители микрорайона Русское поле, которые охотно пришли на помощь городским службам. Участники акции собрали мусор, удалили поросль деревьев и кустарников, очистили ливнеприемник. А вывоз собранного мусора организовала компания «Экотранс».

Напомним, что месячник чистоты стартовал в городе 14 сентября. Комплексные работы проходят во всех микрорайонах. 5 октября очередная акция пройдет в переулке 2-м Новом, 53. Начало мероприятий в 9.00. А 12 октября Таганрог присоединится к областному субботнику.

Ранее мы рассказали, что 21 сентября в Таганроге прошел субботник на улице Москатова.

Фото t.me/Fateev