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В Таганроге прошел субботник на улице Москатова

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21 сентября Таганрог присоединился к Всемирному дню чистоты.

Благоустройство

Экологический праздник, который ежегодно отмечается в третью субботу сентября, стал еще одним поводом, чтобы привести в порядок городские территории.

Сегодня субботник проходил на улице Москатова, 25. Здесь участники экологической акции убрали случайный мусор, очистили газоны, выполнили санитарную обрезку деревьев, удалили поросль.

«Работа несложная, но очень нужная. К акции активно подключились коммунальные службы, сотрудники администрации, ряд управляющих компаний, — отметил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. — Благодарю жителей, которые несмотря на выходной день нашли возможность взять в руки мусорный пакет, перчатки и помочь городским службам в наведении порядка».

Напомним, с 9 сентября в Таганроге проходят субботники в рамках регионального «Месячника чистоты», который продлится до 12 октября.

28 сентября состоится субботник на улице Чехова, 337-3, 5 октября — в переулке 2-м Новом, 53. Начало мероприятий в 9.00.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева

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Андрей Фатеев месячник чистоты субботник экология
Таганрогская правда
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