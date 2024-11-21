В Таганроге прошел сольный концерт пианиста Михаила Кузовлева

В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога состоялся сольный концерт фортепианной музыки «Воспоминания о лучших днях…» преподавателя и концертмейстера Таганрогского музыкального колледжа Михаила Кузовлева.

Талантливый пианист представил вниманию гостей сочинения Л.В. Бетховена, Ф. Шопена, А. Дворжака, А.И. Хачатуряна, Д.Д. Шостаковича, Ф. Шуберта, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и других композиторов. Каждое из произведений было исполнено с особым чувством и мастерством. Пианист сумел передать глубину и красоту музыки, заставив слушателей погрузиться в мир эмоций и переживаний. Исполнитель подарил таганрожцам и гостям города незабываемый вечер.

Михаил Алексеевич Кузовлев закончил Ростовскую государственную консерваторию имени С.В. Рахманинова, был учеником по классу фортепиано таких корифеев пианистического искусства как профессор Игорь Семенович Бендицкий и профессор Евгений Александрович Сурин, работал в детской школе искусств № 6 им. Г.В. Свиридова Ростова-на-Дону, с 2021 года — преподаватель и концертмейстер Таганрогского музыкального колледжа. Он принимает участие в многочисленных концертах, участвует в открытии городских, межрегиональных художественных выставок и литературно-музыкальных гостиных, является участником Чеховского книжного фестиваля и других культурных событий города и области.

Сольный концерт «Воспоминания о лучших днях…» стал настоящим праздником для любителей классической музыки. Украшением программы стало выступление преподавателя Таганрогского музыкального колледжа Марины Гнилицкой — в её исполнении прозвучали отрывок из оперы «Сила Судьбы» Джузеппе Верди, «Ария Герды» из оперы Сергея Баневича «История Кая и Герды», романс Сергея Рахманинова «Ты помнишь ли вечер…». Сопровождали концерт отрывки из произведений поэтов Серебряного века, современных авторов, а также воспоминания самих композиторов и музыкальных критиков.

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Валерия МАРТИНЕС, фото автора