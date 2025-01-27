В Таганроге прошел Ректорский бал ЮФУ

26 января в Таганроге в Студенческом клубе Южного федерального университета в десятый раз был проведен ежегодный Ректорский бал, посвященный Дню российского студенчества.

Впервые за 10 лет бал состоялся не в сам День памяти святой мученицы Татианы Римской, ставшей покровительницей российского студенчества, а несколько позже: 25 января, в Татьянин день, руководство ЮФУ встречало гостя – главу донского региона Юрия Слюсаря.

Ректорский бал ЮФУ традиционно посвящается определенной тематике. На сей раз это был «Пушкинский бал». Так благодаря ЮФУ Таганрог почтил память «Солнца всей русской литературы»: минувшим летом единственное мероприятие городского масштаба, посвященное 225-летию со дня рождения Пушкина, состоялось во Дворце Алфераки, но руководители Таганрога в это время посещали Художественный музей. В преддверии 188-й годовщины со дня смерти Александра Сергеевича звучали строки из его «Евгения Онегина», пары кружились в танцах подобно тому, как это было и в пушкинские времена. Как и тогда, приветственным танцем, открывшим бал, стал польский полонез.

Ректор ЮФУ Инна Шевченко (к слову, выпускница Таганрогского государственного радиотехнического университета), приветствуя всех присутствующих, напомнила, что в 2025 году свои юбилеи празднуют и МГУ (первому светскому российскому вузу исполнилось 270 лет), и ЮФУ, который в этом году отметит свое 110-летие. Она также упомянула о том, что в Таганроге бывали как Пушкин, так и Чайковский, написавший оперу «Евгений Онегин»:

«Традиция бала в университете – это наше желание и возможность подчеркнуть принадлежность к большой стране, ее культуре, музыке, литературе, неповторимому стилю, неповторимому содержанию большой русской души, которую воспел Александр Сергеевич Пушкин, — отметила Инна Шевченко. — И, как повелось, наш бал проходит в этом замечательном городе. Мы знаем, что Таганрог славится не только инженерной мыслью Южного федерального университета и наукоемкими предприятиями, которые здесь расположены, но и литературными традициями, и музыкальной историей».

От имени главы города Таганрога Светланы Камбуловой всех студентов поздравила заместитель главы городской администрации Ирина Голубева.

«Время студенчества очень интересное и в то же время очень ответственное. Желаю, чтобы знания, полученные в университетских стенах, помогли вам реализовать самые смелые планы», — сказала Ирина Голубева.

Она также пожелала юношам и девушкам яркой студенческой жизни и будущей востребованности их интеллекта и знаний.

Ранее мы рассказали, что акция «Чеховский диктант» прошла в библиотеке Таганрога.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ.

Фото Никиты Севастьянова