Акция «Чеховский диктант» прошла в библиотеке Таганрога

В Таганроге прошедшие выходные были насыщены разнообразными мероприятиями, посвященными творчеству Антона Павловича Чехова, отметила в своем telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

К юбилею писателя городские библиотеки организовали тематические беседы и мастер-классы. По словам главы города Таганрога, одним из ключевых событий стал «Чеховский диктант» – просветительская акция, которая прошла в Чеховской библиотеке.

«Студенты колледжа морского приборостроения проверили свои знания о жизни и творчестве великого писателя, а любители литературы смогли окунуться в мир его произведений, обсудив важные философские и социальные темы», — рассказала Светлана Камбулова.

Любимая музыка Антона Чехова звучала в выходные дни в камерном зале Дома Чайковских. Музыкальный подарок к юбилею писателя подготовили преподаватели и учащиеся Таганрогского музыкального колледжа и Таганрогской детской школы искусств.

Также театралы могли насладиться спектаклем «Три сестры», а творческая группа под руководством Валентины Псёл представила постановку пьесы «Юбилей» на сцене ГДК.

Ранее мы рассказали, что фотовыставка о путешествиях Чехова открылась в Таганроге.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой