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В Таганроге прошел прием в формате «депутатского треугольника»

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В Таганроге совместный прием граждан провели депутат Госдумы Сергей Бурлаков, депутат Законодательного собрания Ростовской области Татьяна Михеева и председатель городской Думы Роман Корякин.

Город

По мнению Романа Корякина, совместный приём — это эффективный формат взаимодействия с жителями. К примеру, один из горожан обратился с вопросом о том, что ему в стаж не включен период инвалидности, полученной во время службы в МВД. Сергей Бурлаков пообещал рассмотреть ситуацию на законодательном уровне и при необходимости внести коррективы в соответствующие нормативные акты.

«А мы на местном уровне поможем заявителю с пересмотром расчёта пенсии и бесплатной юридической консультацией», — отметил Роман Корякин.

Также во время приема были рассмотрены вопросы, касающиеся установки ограждения железнодорожного полотна станции Таганрог-I и содействия некоммерческой организации, осуществляющей работу с детьми-инвалидами.

Ранее мы рассказали, что администрация Таганрога объявила о конкурсном отборе специалистов на включение в муниципальный резерв.

Фото telegram-канала Романа Корякина

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Таганрогская правда
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