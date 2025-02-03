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Администрация Таганрога объявляет о конкурсном отборе специалистов на включение в муниципальный резерв

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Стартовал конкурсный отбор специалистов на включение кандидатов в муниципальный резерв управленческих кадров администрации Таганрога на 2025 год.

#Официально

Принять участие в конкурсном отборе могут граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующими  квалификационными требованиями.

Документы принимаются до 28 февраля 2025 года по адресу: 347900, город Таганрог, улица Петровская, дом 73, кабинет 408, с понедельника по пятницу с 14-00 до 17-00. Телефон для справок (8 8634) 312-719

Более подробная информация по ссылке.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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