В Таганроге прошел конкурсный показ фестиваля уличного кино

17 сентября в Молодежном Центре Таганрога состоялся конкурсный показ 11-го фестиваля уличного кино.

Здешний зрительный зал снова превратился в кинотеатр. Зрители, а в основном это были молодые жители Таганрога и Ростовской области — будущие медсестры и фельдшеры, а ныне студенты Таганрогского медицинского колледжа – за 110 минут просмотрели 7 короткометражных фильмов молодых российских режиссеров.

В этом году организаторы кинофестиваля обещали емкую, наполненную эмоциями и актуальную программу, в том числе картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы. И свои обещания выполнили.

После просмотра всех семи фильмов зрители проголосовали за лучший из них светом фонариков. Этим голосованием лучшей кинолентой в Молодежном Центре Таганрога были признаны «30 секунд» режиссера из Екатеринбурга Ивана Соснина: его 19-минутная кинолента рассказывает о больничных клоунах – о людях, которые по велению своей души зажигают улыбки там, где, казалось бы, зажечь уже ничего невозможно.

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Антон СЛОВАКОВ, фото из архива