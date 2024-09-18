Главная » Культура

В Таганроге прошел конкурсный показ фестиваля уличного кино

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

17 сентября в Молодежном Центре Таганрога состоялся конкурсный показ 11-го фестиваля уличного кино.

Культура

Здешний зрительный зал снова превратился в кинотеатр. Зрители, а в основном это были молодые жители Таганрога и Ростовской области — будущие медсестры и фельдшеры, а ныне студенты Таганрогского медицинского колледжа – за 110 минут просмотрели 7 короткометражных фильмов молодых российских режиссеров.

В этом году организаторы кинофестиваля обещали емкую, наполненную эмоциями и актуальную программу, в том числе картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы. И свои обещания выполнили.

После просмотра всех семи фильмов зрители проголосовали за лучший из них светом фонариков. Этим голосованием лучшей кинолентой в Молодежном Центре Таганрога были признаны «30 секунд» режиссера из Екатеринбурга Ивана Соснина: его 19-минутная кинолента рассказывает о больничных клоунах – о людях, которые по велению своей души зажигают улыбки там, где, казалось бы, зажечь уже ничего невозможно.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге проходит Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова».

Антон СЛОВАКОВ, фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура новости Таганрог уличное кино фестиваль
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru