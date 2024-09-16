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В Таганроге проходит Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова»

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Фестиваль открылся 15 сентября спектаклем «Каренины. Лабиринты памяти» по роману Л.Н. Толстого в постановке Таганрогского драматического театра им. А.П. Чехова (режиссер Анна Фекета).

Культура

«В Таганроге с открытием 198-го театрального сезона стартовал и Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова». Этот праздник каждый год собирает вокруг себя творческих людей, влюбленных в театр», — написал в своем телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

Гостями Таганрога станут театральные коллективы из Москвы, Рязани, Севастополя, Казани, Мичуринска, Омска и Костаная. А сам фестиваль, в очередной раз, порадует горожан и гостей города новыми творческими работами и встречами.

Так, 16 сентября гости из Казахстана — труппа Областного русского драматического театра города Костанай представила постановку «Руки у нас холодные» по рассказам А.П. Чехова.

Впереди зрителей ждут еще шесть незабываемых театральных вечеров.

«Каждый коллектив — участник фестиваля — кроме аплодисментов и признания зрителей, будет отмечен дипломами и памятными знаками». – заверил Андрей Фатеев.

18 сентября комедию «Доходное место» по А.Н. Островскому представит постоянный участник фестивалей в Таганроге — Рязанский государственный областной театр драмы.

19 сентября можно посмотреть спектакль Омского государственного северного драматического театра им. М.А. Ульянова (г. Тара) «Кошмар», а 20 сентября — «Хамелеон» — театра «Созвездие ЙОЛДЫЗЛЫК» из Казани. Оба — по рассказам А.П. Чехова.

21 сентября с «Безотцовщиной» по А.П. Чехову выступит также известный таганрогской публике Мичуринский драматический театр.

Закроют фестиваль гости из Севастополя. Драматический театр имени Б. Лавренева Черноморского флота РФ 22 сентября покажет чеховскую «Дуэль».

Отметим, что начало всех фестивальных спектаклей в 18 часов. Стоимость билетов — от 500 до 1200 рублей.

Фото Анатолия Ивашова

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Андрей Фатеев культура Таганрог театр театр Чехова
Таганрогская правда
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