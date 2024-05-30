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В Таганроге прошел IV инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни»

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Сегодня, 30 мая, на спортивном манеже АНО ДФШ «Авангард» в четвертый раз состоялся детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни». Участие в мероприятии приняли более 300 детей из разных школ и футбольных клубов Таганрога.

Новости Таганрога

Фестиваль «Футбол — школа жизни» — проект Фонда «Под флагом добра». Он проходит в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» при содействии Минспорта РФ.

В открытии фестиваля приняли участие глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, заместитель министра спорта Ростовской области Александр Тюрин, директор, член президиума Фонда «Под флагом Добра» Наталья Давыдова.

Поддержать ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приехали звёзды спорта и музыки. Помимо товарищеского матча, всех юных футболистов ждали мастер-классы от звезд российского футбола, и, конечно, призы и подарки. Фестиваль не ограничился игрой на поле. Еще один мастер-класс по рисованию прошел на базе общественной организации «Луч надежды», которая имеет огромный опыт работы с детьми с ментальными нарушениями, — рассказал в своем телеграм-канале Андрей Фатеев.

Гостями фестиваля стали:

  • Дмитрий Сенников, экс-защитник сборной России и московского «Локомотива», двукратный чемпион России;
  • Дмитрий Градиленко, советский и российский футболист, мастер спорта, чемпион СССР и России;
  • Константин Маевский, заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион России и пятикратный обладатель Кубка России по мини-футболу;
  • Дмитрий Богачев, известный футбольный фристайлер;
  • музыкант Михаил Гребенщиков.

Таганрог участвует во Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра» с 2008 года, а с 2021 года стал участником межрегионального детского инклюзивного фестиваля «Футбол – школа жизни».

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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