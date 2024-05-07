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В Таганроге прошел городской праздничный вечер, посвященный Дню Победы

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Городской праздничный концерт, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся сегодня, 7 мая, в ДК «Фестивальный».

Новости Таганрога

В зале дворца собрались ветераны, представители силовых структур и городской общественности. С наступающим праздником их поздравили глава администрации Таганрога Андрей Фатеев и заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов.

Лейтмотивом их выступлений стала бесконечная благодарность героическому поколению победителей, одолевшему гитлеровский нацизм. Пройдя огненными дорогами войны, понеся огромные потери, советский народ смог одержать долгожданную Победу, завоевав мир, свободу и независимость не только для нашей страны, но и для многих стран порабощённой Европы.

И сегодня на нас, современных поколениях, лежит ответственность за сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Эта память, основанная на правде и справедливости – фундамент всех наших нынешних и будущих побед.

В этот вечер в исполнении творческих коллективов Таганрога звучали всеми любимые, поистине народные песни военных лет и о войне – «Катюша», «Смуглянка», «На безымянной высоте», «Случайный вальс», «Казаки в Берлине» и многие другие.

А завершился праздничный концерт, конечно же, главной песней победного мая – «День Победы». Её вместе с артистами пел стоя весь зал.

Источник: городская дума Таганрога

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Таганрогская правда
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