В Таганроге прошел финальный матч Кубка Победы по футболу

В Таганроге на запасном поле стадиона «Торпедо» прошел финальный матч Кубка Победы по футболу 2024. На поле вышли две местные команды «Ювентус» и «Олимпиакос», сообщает на своей страничке ВКонтакте Федерация футбола Таганрога.

С первых минут футболисты «Олимпиакоса», считавшиеся фаворитами матча, принялись штурмовать ворота соперников. Оборона «Ювентуса» справлялась с натиском. Но всё же, в середине первого тайма был забит первый гол. До перерыва «Олимпиакос» сумел удвоить счёт, расторопнее всех на добивании оказался Дмитрий Бородай.

Во втором тайме «Ювентус» предпринял попытки отыграться, но безуспешно. «Олимпиакос», напротив, сумел развить своё преимущество. Сначала Станислав Шурупов сделал счёт крупным (3:0), а на последних минутах матча эффектным ударом окончательный счёт установил Панченко Сергей.

Итог встречи 4:0 в пользу команды «Олимпиакос». После матча состоялась церемония награждения. Финалист, победитель и лучшие игроки получили свои призы и медали.

Лучшим игроком в составе «Ювентуса» признан Денис Скачко. Лучшим игроком «Олимпиакоса» — Александр Степанов.

Фото ВК Федерация футбола г. Таганрога