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В честь Дня флага на телебашне и стадионе «Ростов Арена» зажгут подсветку

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Вечером 22 августа в честь Дня Государственного флага Российской Федерации тематическую подсветку включат на ростовской телебашне и стадионе «Ростов Арена», сообщает портал донского правительства.

Новости Ростовской области

«В современной России белый цвет знаменует благородство, совершенство и чистоту, синий — честность, постоянство и верность, а красный — энергию, мужество и кровь, пролитую за Родину», — говорится в сообщении.

На Дону в рамках празднования Дня флага на набережной Ростова состоится масштабное шествие активистов и волонтеров с российскими флагами. Также в донской столице стартует Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей современной военной песни «Голос фронта». На улицах волонтеры раздают прохожим ленточки с российским триколором.

Фото donland.ru

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День флага новости Ростов Ростовская область телебашня
Таганрогская правда
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